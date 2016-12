प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम से बड़े नहीं हैं: शिवसेना

मुंबई में राम मंदिर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर भाजपाईयों की नारेबाजी से नाराज हुए शिवसेना मंत्री ने बीजेपी को धमकाया बोले, पीएम की सभा करानी है या नहीं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 14:29 [IST]

English summary

Modi is not bigger than lord Ram says Shivsena Minister diwakar raote