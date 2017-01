कोर्ट ने कहा कि इस तर‍ह के अपराध में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बच्‍ची की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 13:39 [IST]

English summary

A special Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSOA) court recently sentenced a 34-year-old man to life imprisonment for raping his 10-year-old daughter at their residence in 2014.