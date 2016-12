मुंबई में मछुआरे नहीं करेंगे शिवाजी मेमोरियल और नरेंद्र मोदी का विरोध

महाराष्ट्र स्थित मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को शिवाजी मेमोरियल की नींव रखने जाएंगे, जिसका मछुआरों का एक वर्ग विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री फड़नवीस ने इस संबंध में एक बैठक भी की।

Friday, December 23, 2016

Maharashtra fishermen withdraw stir ahead of Prime Minister Narendra Modi visit in mumbai for Shivaji Memorial