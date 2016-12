करीना के बेटे के नाम पर सवाल उठाने वालों को करन जौहर ने दिया करारा जवाब

फिल्म निर्माता करन जौहर ने करीना के बेटे तैमूर के नाम को लेकर सवाल करने वालों को बेहूदा कहा है। उन्होंने कहा कि ये करीना के लिए वक्त बहुत खास है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 19:48 [IST]

English summary

Karan Johar hits out at trolls on Kareena Kapoor son taimoor ali