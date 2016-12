चिक्की केस में पंकजा मुंडे को एसीबी ने दी क्लीन चिट, केस किया बंद

चिक्की मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे पर लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 19:24 [IST]

English summary

in the ‘chikki’ case ACB gave clean chit to Pankaja Munde.