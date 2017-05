आईआईटी मुंबई में पढ़ने वाली लड़कियां का डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। भले ही यह वीडियो तीन महीने पुराना हो, पर ये डांस हर जगह पसंद किया जा रहा है।

मुंबई। आईआईटी मुंबई में पढ़ने वाली लड़कियां का डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। भले ही यह वीडियो तीन महीने पुराना हो, पर ये डांस हर जगह पसंद किया जा रहा है। कई लोग इस वीडियो को लड़कियों के आजादी से जोड़कर बता रहे हैं। JIJO'S world नाम के यूट्यूब पेज से शेयर किए गए इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें दिख रहीं आईआईटी मुंबई में पढ़ने वाली लड़कियों ने अपने कैंपस के बाहर सड़क पर डांस किया था। इस वीडियो के जरिए लड़कियां समाज को संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें घरों के अलावा, हॉस्टल, कॉलेज कैंपस में कैद रहने को मजबूर किया जाता है। पर वे सब इस समाज के इस बंधन और रोक-टोक की आदत को बदलना चाहती हैं और अपनी मर्जी से दुनिया जीना चाहती हैं। वीडियो की शुरुआत में सैंकड़ो लड़कियां सड़क पर खड़ी दिखती हैं। उनमे से एक प्रभु देवा की फिल्‍म हमसे है मुकाबला के गाने पर डांस करना शुरू करती हैं। देखते ही देखते वहां मौजूद लड़कियां भी डांस में हिस्‍सेदार बन जाती हैं। पूरे वीडियो में लड़कियां शाहरुख खान, सलमान खान जैसे अभिनेताओं के हिट गानों पर ग्रुप डांस करती दिख रही हैं।

