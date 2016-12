देश में पहला आधार कार्ड पाने वाली रंजना सोनेवने के गांव का हाल, आज भी है बेहाल

देश में पहला आधार कार्ड पाने वाली रंजना के गांव का हाल आज भी बेहाल है। छह साल पहले जब रंजना को वर्ष 2010 में आधार कार्ड दिया तो लगा था कि बहुत कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:47 [IST]

English summary

First Indian ranjana sonewane to get Aadhaar card & her village are not cashless