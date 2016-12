दंगल के असली कोच बोले, ओलंपिक पदक जीत सकती हैं आमिर की फिल्मी बेटियां

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में फातिमा और सान्या को पहलवानी के गुर सिखाने वाले ट्रेनर कृपा शंकर का कहना है कि इन दोनों लड़कियों में गजब की प्रतिभा है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 13:44 [IST]

English summary

Dangal Girls Fatima and Saniya Could Have Won Medals in olympic Says Kripa Shankar Bishnoi