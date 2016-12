बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को बीएमसी ने भेजा नोटिस, अवैध निर्माण से जुड़ा है मामला

बीएमसी की ओर से बताया गया कि मार्च में बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को पहला नोटिस भेजा गया। इसके बाद दूसरा नोटिस पिछले हफ्ते भेजा गया।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 16:04 [IST]

English summary

BMC issued notice Arjun Kapoor over illegal construction at his Juhu residence.