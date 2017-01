सपा नेता अबु आजमी का महिलाओं से छेड़खानी पर बयान, शक्कर गिरेगी तो चींटी आएगी ही

सपा विधायक अबु आजमी ने कहा है कि अगर अकेली लड़की देर रात नया साल मनाने जाएगी और उसके साथ कुछ गलत होता है, तो इसमें लड़की की ही गलती है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:50 [IST]

English summary

Bengaluru New Year Evening molestation case Abu Azmi claims woman responsable for this