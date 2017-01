बेंगलुरु में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पर बोले आमिर- ऐसी घटनाओं से शर्म आती है

बेंगलुरु में नए साल के स्‍वागत करने के दौरान लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर हिंदी फिल्‍मों के अभिनेता आमिर खान ने कहा कि ऐसी घटनाओं के चलते शर्म आती है और दुख होता है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 20:14 [IST]

English summary

aamir khan says bengaluru molestation such issue makes us feel shame