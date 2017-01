13 साल की नाबालिग को 73 साल के बूढ़े ने बनाया हवस का शिकार, लड़की ने दिया बच्चे को जन्म

मामले का खुलासा तब हुआ जब एक दिन उसकी मां ने उसका बढ़ा पेट देखा और महिला उसे डॉक्टर के पास ले गई तो उसके चार माह की गर्भवती होने की बात सामने आई।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 13:53 [IST]

English summary

13 year old raped by 73 year old man in Mumbai