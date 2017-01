मेरठ: उपलों के ढेर में लगी आग में मिली मानव अस्थियां, मची सनसनी

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कंकरखेड़ा थाना इलाके के घसौली गांव में उपलों के ढेर में मानव अस्थियां मिलने से सनसनी फ़ैल गयी।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:30 [IST]

English summary

meerut human bones found in dung cakes in uttar pradesh, a villager informed to police at once