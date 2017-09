MP में सरकारी स्कूलों में बच्चों को अटेंडेंस में 'यस सर' की जगह बोलना होगा 'जय हिंद'

सतना। भले ही आप आज तक क्लास रूम में टीचर अटेंडेंस में 'यस सर' या फिर 'यस मैम' बोलते आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस नियम में बदलाव लाने जा रही है। मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक नया विवादित नियम लागू किया है जिसके तहत अब सरकारी स्कूलों के अंदर उपस्थिति दर्ज करवाते समय बच्चों को 'जय हिंद' कहना जरूरी होगा।

मंत्री ने कहा कि सभी बच्चे स्कूल में यस सर अब नहीं कहेंगे और इसके स्थान पर वह 'जय हिंद' कहेंगे। सरकारी स्कूलों में इस नियम का सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। अब बच्चों को अटेंडेंस के समय यह 'जय हिंद' कहना अनिवार्य होगा। विजय शाह ने कहा कि यदि यह प्रयोग सतना में सफल रहा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सतना में प्राइवेट स्कूलों पर यह जबरन लागू नहीं किया जाएगा। वैसे उम्मीद है कि ये स्कूल भी इसे जरूर लागू करेंगे, क्योंकि यह देशभक्ति से जुड़ा है।

