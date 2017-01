मध्य प्रदेश के इस आईपीएस अधिकारी का हुआ तबादला, तो विरोध में सड़कों पर उतर आए लोग

मध्य प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर किए जाने पर वहां के लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया है। साथ ही, सोशल मीडिया पर लोग आईपीएस अधिकारी का समर्थन कर रहे हैं।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 14:16 [IST]

people protest against the transfer of ips officer in katni of madhya pradesh