500 रुपए के नोट में एक तरफ नहीं छपा है कुछ भी, बैंक ने कहा नकली नहीं असली है

अगर आपको भी कभी एटीएम से ऐसे नोट मिल जाएं जिनमें एक तरफ कुछ छपा ही न हो या फिर छपाई में कोई गलती दिखे, तो परेशान न हों। बैंक जाकर आप उसे बदलवा सकते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 12:45 [IST]

English summary

one side printing missing in 500 rupees note in madhya pradesh