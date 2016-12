सुंदरलाल पटवा का निधन, शिवराज सिंह चौहान ने जताया शोक, मध्यप्रदेश के दो बार सीएम रहे

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सुंदरलाल पटवा 1999 से 2001 तक मंत्री रहे। पटवा कड़े अनुशासक के रूप में जाने जाते थे। 1948 में आरएसएस के आंदोलन में भाग लेने के कारण वो 7 महीनों तक जेल में भी रहे।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:02 [IST]

English summary

Former Madhya Pradesh CM SunderLal Patwa passes away at 92 after suffering a heart attack.