2000 रुपये के नोट से गायब हुई महात्मा गांधी की तस्वीर, बैंक ने बताया 'असली'

बिना गांधी जी की तस्वीर वाले नोट देखकर किसानों को लगा कि नोट नकली हैं, लेकिन जब उन्होंने बैंक जाकर नोट दिखाया तो बैंक वालों ने उन्हें कुछ और ही जानकारी दी।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 7:03 [IST]

English summary

Farmers get genuine Rs 2000 notes without image of Mahatma Gandhi in madhya pradesh.