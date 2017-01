उत्तर प्रदेश चुनाव: जान गंवा रहे बुंदेलखंड के किसान, चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए यह मुद्दा नहीं

उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड में सात जिले बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर हैं, यहां विधानसभा की 19 सीटें हैं।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 18:56 [IST]

English summary

Debt and disease are major issues of Bundelkhand but in Uttar Pradesh election not any political party is serious about these problems.