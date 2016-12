बछड़ा मरा तो प्रायश्चित करवाने के लिए एक पैर पर खड़ा करवाया, 70 साल के बुजुर्ग की मौत

गोरक्षकों ने पंचायत बुलाई और हर सिंह लोधी को बछड़े की मौत का प्रायश्चित करने को कहा। प्रायश्चित करते-करते उनकी जान चली गई।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 15:46 [IST]

English summary

A 70 year old farmer died in Madhya Pradesh when he was forced to stand on one leg to atone for a calf's death.