यूपी विधानसभा चुनाव: मुरादाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सनी लियोन

सनी लियोन मुरादाबाद के निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इस बात में सच्‍चाई नहीं है लेकिन फिर भी सनी लियोन का एक पोस्‍टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:41 [IST]

English summary

"The famous actress and former porn-star Sunny Leone is going to contest for the UP assembly seat to become MLA from Moradabad seat", a poster with this content has become viral on social media.