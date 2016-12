10 साल पहले जैसे बाप को गोलियों से भूना, ठीक उसी तरह बेटे को

साल 2006 में संजय मिश्रा के पिता डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्‍या का कारण ब्लॉक प्रमुख चुनाव था।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 12:18 [IST]

English summary

Armed criminals shot dead a ruling Samajwadi Party leader and former block pramukh Sanjay Mishra in Sursa area of Hardoi district. His father was murdered in same pattern.