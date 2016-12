धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर चर्च में जमकर हंगामा, हुई तोड़फोड़

हंगामा करने वालों का आरोप था कि यहां धर्म परिवर्तन की साजिश की जा रही है। जबकि चर्च से जुड़े लोगों का कहना है कि क्रिसमस सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ था।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 17:17 [IST]

English summary

Ruckus at church on allegations of conversion Gorakhpur, district of Uttar Pradesh. Properties damaged.