पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल यादव के बड़े भाई श्रीपाल यादव हैं। राजपाल यादव ने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग से जल्द सिंबल देने का आग्रह किया था।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 16:28 [IST]

English summary

Bollywood actor Rajpal Yadav’s founded one-year-old Sarva Samabhav Party was assigned the party symbol ‘Tyre’ by the election commission of Sunday.