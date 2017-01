चुनावों में खलल डालने के लिए तैयार हो रहे थे अवैध असलहे

यूपी में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज होने लगी है इसी के साथ मौत का सामान बनाने वाले लोग भी सक्रिय हो गए हैं।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 19:07 [IST]

English summary

Police on Tuesday busted an illegal arms factory in Bulandshahr and recovered huge cache of weapons. Police also arrested 3 people.