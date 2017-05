पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल से लखनऊ में हाहाकार,तेल के लिए तरस रहे हैं लोग

पेट्रोल पंपों पर हड़ताल के कारण लखनऊ में हाहाकार जैसी स्थिति बन गई है. लोग पेट्रोल और डीजल के लिए इधर उधर भागते दिख रहे हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 9:58 [IST]

Petrol pump strike after STF crackdown cripples life in Uttar Pradesh

Other articles published on May 2, 2017