नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जमकर कांग्रेस बीजेपी और सपा पर हमला बोला। उनका कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने की साजिश की।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 18:29 [IST]

English summary

People get trapped by Narendra Modi's tears during rallies said Nasimuddin Siddiqui.