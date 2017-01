बहू के बाथरूम में ससुुर ने लगावाया खुुफिया कैमरा, जानिए पूरा मामला

सुदेशना सिन्हा बरेली के एक प्रसिद्ध मैनेजमेंट कालेज में लेक्चरर के पद पर हैं। इनके पति किंशुक सिन्हा भी बरेली की प्राइवेट यूनीवर्सिटी में लेक्चरर हैं। दोनों का 2006 में प्रेम विवाह हुआ था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:49 [IST]

English summary

Father-in-law plants cctv camera in daughter-in-law's bedroom in Bareilly, district of Uttar Pradesh.