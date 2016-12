जेल से आने के बाद पीड़ित गुलाम मुस्तफा ने फर्जी नाम पर जेल भेजने के मामले में धारा 419, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। लोकिन स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को बचाते हुए उसमे फाइनल रिपोर्ट लगा दी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 19:10 [IST]

English summary

Family tries to immolate self after fake crime alligation in Gorakhpur, district of Uttar Pradesh.