बता दें कि 15 जनवरी को मायावती का जन्‍मदिन मनाया जाता है और हर जन्‍मदिन पर उनकी उम्र के बराबर के वजन का केक काटा जाता है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 13:48 [IST]

English summary

BSP chief Mayawati's 61st birthday celebrations will be a low-key affair. According to reports, there will be no pomp and show when the BSP supremo turns 61 year-old on January 15.