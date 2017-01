दिल्ली की पूर्व सीएम ने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव सीएम का चेहरा होंगे और मैं अखिलेश के लिए सीएम की उम्मीदवारी छोड़ने के लिए तैयार हूं।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:59 [IST]

English summary

AICC General Secretary in-charge of the State Ghulam Nabi Azad on Tuesday formally said Congress and SP will fight the upcoming UP Assembly polls in alliance.