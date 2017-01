बुलंदशहर में 18 लाख की नई करेंसी के साथ एक गिरफ्तार, मथुरा में मिला 15 लाख

यूपी में चुनाव का अगाज होने के साथ पुलिस और प्रशासन खासा सर्तक नजर आ रहा है। बुलंदशहर के अहमदगढ क्षेत्र में पुलिस ने वाहन तलाशी के दौरान एक कार से 18 लाख रूपए की नई करेंसी बरामद की है।

Monday, January 9, 2017, 16:42 [IST]

