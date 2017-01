राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में की शिकायत, चुनाव चिन्ह को धर्मों से जोड़ने का आरोप

भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर चुनाव चिन्ह को धार्मिक प्रतीकों से जोड़ने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है और कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 13:03 [IST]

English summary

bjp moves to election commission against rahul gandhi on relating symbol of congress to gods and saints