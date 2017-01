लखनऊ एयरपोर्ट का रडार हुआ खराब, सभी उड़ानें की गईं रद्द

लखनऊ एयरपोर्ट पर लगा रडार डीवीओआर फेल हो गया है, जिसकी वजह से लखनऊ एयरपोर्ट से सभी उड़ानें और लैंडिंग को रद्द कर दिया गया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 19:53 [IST]

English summary

All flight suspended due to Radar DVOR failure at the Lucknow airport