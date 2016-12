अखिलेश यादव का बड़ा दांव- बुंदेलखंड से लड़ सकते हैं चुनाव

जानकारी यह भी यह है कि अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड की दो सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सूत्रों की माने तो बबीना सीट के अलावा महोबा की चरखारी सीट भीअखिलेश यादव ने अपने लिए रखी है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 14:44 [IST]

English summary

Uttar Pradesh CM Akhilesh Yadav has reportedly proposed that he will contest the upcoming assembly election from Babina seat in Bundelkhand.