नोटबंदी से मरने वालों के परिजनों को अखिलेश यादव ने सौंपे मुआवजे के चेक

अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों को चेक सौंपते हुए कहा कि पैसा काला या सफेद नहीं होता, हमारा लेन-देन काला और सफेद होता है।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 14:24 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav presents compensation cheques to kins of those who allegedly died in ATM queues