पेट्रोल पंप मालिक चोरी कर कमा रहे थे लाखों,एसटीएफ ने मारा छापा

नई दिल्ली।लखनऊ में पेट्रोल खरीदने वाले लोगों के साथ धोखा किया जा रहा था। पेट्रोल पंप के मालिक बूंद- बूंद पेट्रोल चुराकर लाखों कमा रहे थे। एसटीएफ की टीम ने लखनऊ में गुरुवार रात 7 पेट्रोल पंपों पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि कस्टमर्स को कम पेट्रोल दिए जा रहे थे। पेट्रोल पंप में च‍िप, र‍िमोट कनेक्ट करके इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। कस्टमर्स को एक लीटर में 50 से 60 MLतक कम पेट्रोल दिए जाने की बात सामने आई है। एक पेट्रोल पंप पर होता था करीब 15 लाख का खेल एक पेट्रोल पंप इस चोरी से रोज एवरेज 40 से 50 हजार रुपए और महीने में 12 से 15 लाख रुपए कमा रहा था। पकड़े गए एक आरोपी राजेंद्र ने बताया 1 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर च‍िप लगाई गई है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी ये खेल चल रहा है।एसटीएफ पेट्रोल पंपों पर छापा मारकर कई मशीनों को सील कर दिया है। एसटीएफ अब इस पूरे गिरोह के रिकॉर्ड को खंगाल रही है। 5 डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर की छापेमारी छापे की कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाय डिपार्टमेंट, ऑयल कंपनियों के र‍िप्र‍िजेंटेटिव्स और बांट माप तौल डिपार्टमेंट के अफसर शामिल थे। इस दौरान पेट्रोल पंपों की मशीनों में तेल चुराने के लिए लगाई गई चिप और उनके रिमोट बरामद हुए है।एसएसपी एसटीएफ अमित पाठक ने बताया कि पेट्रोल कम देने (घटतौली) के इस खेल में एक बड़े गैंग का हाथ है, जिसने यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी पेट्रोल पंपों पर चिप और रिमोट लगाया है। एसएसपी अमित पाठक ने 5 डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर 7 टीमें बनाकर छापेमारी की कार्रवाई की। कैसे चल रहा था खेल ? पेट्रोल पंप में इस खेल में अमूमन 2 से 3 लोग शामिल रहते थे। इसमें एक पेट्रोल डालता था और दूसरा कैश का बैग लेकर खड़ा रहता था। बैग लेकर खड़े रहना वाला पैसों के साथ ही रिमोट रखता था। मौका मिलते ही वह रिमोट दबाकर घटतौली कर देता था। कुछ जगह पर इन दोनों के अलावा तीसरा कर्मचारी जेब में रिमोट लेकर खड़ा रहता था। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि ये लोग ग्रीन सर्किट में चिप लगाकर खेल करते थे। कुछ जगह एमसीबी और कुछ जगह पैनल में सर्किट लगाया गया था। 100 से ज्यादा पंपों में चिप लगाए जाने की बात सामने आई पेट्रोल चुराने में इस्तेमाल होने वाली चिप और रिमोट एक से दो हजार रुपए में दिल्ली और कानपुर के बाजारों में मिलती है। इसे लगाने के एवज में राजेंद्र 40 से 50 हजार रुपए लेता था। राजेंद्र यूपी और दूसरे राज्यों में एक्टि‍व एक बड़े गैंग का मेंबर है। उसने एसटीएफ के सामने एक हजार से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर चिप लगाने की बात कबूली है। फिलहाल एसटीएफ ने उसकी निशानदेही पर 7 जगह छापे मारे हैं।

