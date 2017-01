अल्‍ट्रासाउंड में पता चला कि नेहा के पेट में केचुओं ने घर बनाया हुआ है। शनिवार को डॉक्‍टरों की एक टीम ने चार घंटे तक नेहा के पेट का ऑपरेशन किया और कुल 150 केंचुए नेहा के पेट से बाहर निकाले।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 17:19 [IST]

English summary

150 earthworms have found in woman stomach in Chandauli, district of Uttar Pradesh.