महिला को ट्रेन में अकेला देख दो दरिंदों ने खेला घिनौना खेल

महिला ने उन्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया तो उन्होंने चलती ट्रेन से उसे नीचे फेंक दिया। पूरी रात महिला रेलवे ट्रैक पर बेहोश पड़ी रही।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:10 [IST]

English summary

woman thrown out of moving train for resisting rape in west Bengal