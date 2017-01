रोजवैली चिट फंड घोटाले में TMC सांसद गिरफ्तार, टीएमसी कार्यकताओं ने किया बीजेपी ऑफिस पर हमला

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के अब तक 2 सांसद रोजवैली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार किए गए।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:51 [IST]

TMC MP Sudip Bandyopadhyay has been arrested by CBI in Rose Valley chit fund scam case