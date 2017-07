टीएमसी ने पूछा, भाजपा एमपी रूपा गांगुली बताएं कितनी बार हुआ उनका बलात्कार

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी नेता रूपा गांगुली के किसी बाहरी महिला के बंगाल आने पर 15 दिन में रेप हो जाने की बात पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री सोवांदेव चटोपध्याय ने कहा है कि रुपा बताएं उनका बंगाल में कितनी बार रेप हो चुका है।

चटोपध्याय ने कहा कि इस तरह से कहना कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बाहर से कोई आएगी तो रेप हो जाएगा ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो इतने ही भरोसे से कह सकती हैं, तो बताएं उनका रेप राज्य में कितनी बार हो चुका है।

रूपा गांगुली ने कहा था कि राज्य में 15 दिन में बाहर से आई औरत का रेप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो लोग जो ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन करते हैं वो अपनी बहू, बहन, बेटियों को बंगाल भेजकर देखें, 15 दिन बिना रेप के नहीं रह पाएंगी। देखिए चटोपध्याय ने क्या कहा-

#WATCH TMC Leader Sovandeb Chattopadhyay reacts on Roopa Ganguly's statement says,"She should say hw many times she hs been raped in Bengal" pic.twitter.com/srk8hIpxrL

ये बोली थीं रूपा गांगुली-

#WATCH TMC supporters from outside WB should send their women thr,challenge they will be raped within 15 days: BJP MP Rupa Ganguly (13.7.17) pic.twitter.com/SOWs1xBO46