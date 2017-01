कोलकाता के शाही इमाम बोले, शॉर्ट पेंट और हल्की सी गंजी पहनना लड़कियों के लिए ठीक नहीं

कोलकाता। 31 दिसंबर की रात बंगलुरू में भीड़ के लड़कियों से सरेआम सड़कों पर छेड़छाड़ करने और प्रशासन के बवालियों के सामने बेबस नजर आने के बाद देशभर में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर फिर से बहस छिड़ी हुई है। जिस पर लगातार कई तरह के नजरिए सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां इस तरह का बर्ताव करने वालों को कुछ लोग जमकर हड़का रहे हैं तो वहीं कुछ लोग लड़कियों को ही अपने कपड़ो की एहतियात रखने की सलाह दे रहे हैं।

कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नुरुर रहमान बरकाती ने भी लड़कियो को शॉर्ट कपड़ों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने इस पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया है। ''जो गलत लोग हैं, उनकी गलत नजर बच्चियां ना पड़े। जैसा इस वक्त हिन्दुस्तान में देख रहे हैं कि बच्चियां शॉर्ट पेंट पहन रही हैं। गंजिया भी इस तरह की पहनी जा रही हैं कि कहने में भी शर्म आती है, बहुत महीन होती हैं। बच्चियां पेंट-शर्ट पहनती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं उनका अपना एक ड्रेस है। सभी जगह अपना एक ड्रेस है। ये हमारी एयर होस्टेस की ड्रेस अच्छी है। ड्रेस पहनने में दिक्कत नहीं, सब अच्छे से अच्छी पहनें लेकिन शॉर्ट पेंट या बिल्कुल हल्की सी गंजी ठीक नहीं है। अपनी उन चीजों को बचाएं क्योंकि हवस के भेड़िए नहीं समझते। लड़कियों का तो यंग ब्लड है, उनको शौक है लेकिन गंदे लोग तो बदतमीजी कर जाते हैं। रेप करते हैं, कत्ल कर देते हैं। सिर्फ रेप तक भी मामला नहीं रुकता है, वो कत्ल तक चला जाता है। ऐसे में खुद को अगर हिफाजत से रखें और प्रोटेक्शन करें तो बेहतर। हमने कहा है कि लिबास पर इस्लाम धर्म की कोई पाबंदी नहीं है और ना ही लिबास पर कोई जंग या झगड़ा है।''



WATCH: Syed Md Nurur R Barkati,Shahi Imam Tipu Sultan Masjid(Kolkata)says in order to protect themselves, girls shouldn't wear short clothes pic.twitter.com/n4Mqv39Att