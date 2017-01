तीन देशों के नागरिक और 103 साल की उम्र में पहली बार भारतीय वोटर बनने वाले बुजुर्ग का निधन

तीन देशों के नागरिक रहे और भारत के सबसे बुजुर्ग वोटर माने जाने वाले असगर अली अब इस दुनिया में नहीं है। अली का 104 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:41 [IST]

English summary

Resident of 3 countries and one of India oldest first time voters asgar ali dies