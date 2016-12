पुलिस ने बताया कि कटिहार ट्रेन मालदा जा रही थी। तभी किसी ने एक महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्‍पताल पहुंचाया गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:17 [IST]

English summary

A pregnant woman who was pushed out of a running train by her boyfriend eventually lost her hand after being taken to Malda Medical College and Hospital.