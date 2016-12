नोटबंदी: कोलकाता में नोटों का खेल, कमीशन पर बदले जा रहे हैं 500-1000 के नोट

नोटबंदी के बाद देशभर में 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी की करेंसी की कीमत अचानक घट गई है लेकिन देश में एक बाजार ऐसा भी हैं जहां इन पुराने नोटों की कीमत बढ़कर मिल रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:57 [IST]

English summary

Old 500 and 1000 notes selling at a premium in kolkata