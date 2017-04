CPI-M पश्चिम बंगाल में तैयार कर रही TMC और BJP के खिलाफ महागठबंधन की जमीन

वामपंथी दल CPI-M का कहना है कि भाजपा और TMC के खिलाफ लड़ने के लिए उसे किसी अन्य दल के साथ में दिक्कत नहीं है।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 3:39 [IST]

English summary

CPI-M not averse to roping in Congress against BJP, Trinamool in Bengal