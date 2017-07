अपनी बहू-बेटियों को बंगाल भेजें टीएमसी समर्थक, 15 दिन में बिना रेप हुए नहीं लौटेंगी: रूपा गांगुली

कोलकाता। राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी नेता रूपा गांगुली ने कहा है कि राज्य में 15 दिन में बाहर से आई औरत का रेप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो लोग जो ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन करते हैं वो अपनी बहू, बहन, बेटियों को बंगाल भेजकर देखें, 15 दिन बिना रेप के नहीं रह पाएंगी।

हाल ही में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में दंगों के बाद रूपा गागुली ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। इसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि रूपा की तब भी प्रशासन के साथ तनातनी हुई थी जब वो तनावग्रस्त बदुरिया जा रही थीं और उन्हें रास्ते में पुलिस ने हिरासत में लिया था। देखिए रूपा का वीडियो-

#WATCH TMC supporters from outside WB should send their women thr,challenge they will be raped within 15 days: BJP MP Rupa Ganguly (13.7.17) pic.twitter.com/SOWs1xBO46