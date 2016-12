जम्‍मू-कश्‍मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को कठुआ जेल से गुरुवार को रिहा कर दिया गया था। रिहाई के कुछ देर बाद फिर से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 20:17 [IST]

English summary

Separatist leader masarat alam, who was released from jail on J&K HC order yesterday, re-arrested: Officials.