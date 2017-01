दंगल में गीता बनी जायरा वसीम ने फेसबुक पर मांगी माफी, बोलीं गलती हो गई

जम्मू-कश्मीर। हाल ही में आई सुपरहिट फिल्म 'दंगल' में गीता फोगाट की किशोरावस्था की भूमिका निभाने वाली कश्मीरी अदाकारा जायरा वसीम ने फेसबुक पर एक माफीनामा पोस्ट किया है। अपने लंबे माफीनामें में उन्होंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है लेकिन ये उनकी पोस्ट से साफ है कि उन्होंने ये माफी जम्‍मू-कश्‍मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात पर मांगी है। जायरा ने शनिवार को मुफ्ती से मुलाकात की थी।

'दंगल' में अपने रोल से अपने सूबे जम्मू-कश्मीर और देशभर में मशहूर हो गईं 16 साल की जायरा ने फेसबुक पर लिखा है, ''यह एक खुला माफीनामा है। मैं जानती हूं कि बहुत से लोगों को मेरे हाल के कामों से और मुलाकातों से दुख पहुंचा हैं। मैं उन सभी से माफी मांगना चाहती हूं जिन्‍हें मैंने जाने-अनजाने में दुख पहुंचाया। मैं लोगों के जज्बात से अंजान नहीं हूं, खासतौर से पिछले 6 महीनों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद में लोगों के दिलों का हाल समझ सकती हूं। मुझे उम्‍मीद है कि लोग भी यह समझेंगे कि कई बार इंसान हालात के आगे बेबस होता है और चीजें उसके कब्जे से बाहर हो जाती हैं। मेरी उम्र भी सिर्फ 16 साल की ही है। मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगती हूं, मुझसे अंजाने में जो हुआ, उम्मीद है लोग उसके लिए मुझे माफ कर देंगे।''

मैं कश्मीरियों की रोल मॉडल नहीं हो सकती

जायरा ने लिखा है कि उनको कश्मीर का रोल मॉडल बताया जा रहा है जो ठीक नहीं है ये कई बड़ी शख्सियतों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। उन्होंने लिखा है ''मुझे कश्‍मीर के नौजवानों और लड़कियों का रोल-मॉडल कहा जा रहा है, ये अजीब है क्योंकि कश्मीर की तारीख में बड़ी-बड़ी शख्सियतें हुई हैं, जिनके कदमों पर नौजवानों को चलना चाहिए। मैं कहना चाहती हूं कि कोई मेरे कदमों पर ना चले और मुझे रोल-मॉडल ना समझे। मैं जो कर रही हूं, उसपर फख्र महसूस करती हूं लेकिन मुझे रोल-मॉडल समझना कश्मीर की शख्सियतों की बेइज्जती होगी। इस पर मैं कोई लंबी बहस नहीं करना चाहती, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया।''

जायरा के माफीनामे पर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं मिलीं। इसके बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी और एक और पोस्ट में कहा कि वो इसे इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहतीं थीं लेकिन ये तो राष्ट्रीय खबर बन गई। उम्मीद करती हूं कि अब इसे ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। उनके माफीनामे पर कई सेलीब्रिटी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा कि छत पर चढ़कर आजादी के नारे लगाने वाले किसी को इतनी भी आजादी देने को तैयार नहीं है। जायरा अपनी कामयाबी के लिए माफी मांगे ये शर्मनाक है।



Those who shout AZADI from the roof tops don't give an iota of AZADI to others .Poor Zaira Waseem had to apologies for her success Shame !!