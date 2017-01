मनमोहन वैद्य के आरक्षण हटाओ वाले बयान पर लालू बोले-आरएसएस जैसे जातिवादी संगठन की खैरात नहीं

बिहार में रगड़-रगड़ के धोया, शायद कुछ धुलाई बाकी रह गई थी जो अब यूपी जमकर करेगा। आरएसएस पहले अपने घर में लागू 100 फीसदी आरक्षण की समीक्षा करें।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 19:51 [IST]

